Tout quitter pour fuir le stress

Un couple des Laurentides a décidé de partir pendant neuf mois avec ses trois jeunes enfants pour traverser à pied le Canada, puis s’envoler vers l’Asie, afin d’échapper au stress de la vie quotidienne et resserrer leurs liens familiaux.

«On travaillait beaucoup, on ne passait pas assez de temps en famille. On a voulu élever les enfants du mieux qu’on pouvait et profiter de l’aventure pour leur transmettre des valeurs autour de l’environnement, le respect des gens», raconte à l’autre bout du fil Francis Desormeaux, au beau milieu du Manitoba.

Après avoir vendu la majorité de ses possessions, comme ses meubles et sa voiture, la petite famille de Saint-Hippolyte a plié bagage à la fin du mois de juillet avec le strict nécessaire, pour parcourir le Canada à pied, avec deux poussettes pour tout transporter.

Certaines portions du voyage ont été réalisées en train, mais la famille, composée de M. Desormeaux, sa conjointe Monica Chhith, 31 ans, et leurs trois garçons, Ty-Lee, 9 ans, Liam, 7 ans, et Bradly, 3 ans, estime avoir marché plus de 500 kilomètres jusqu’à présent. Le plus jeune effectue le périple à bord d’une poussette.

«Ç’a été une grosse décision. On en a parlé avec les enfants, on a écouté leurs craintes par rapport à tout ce que ça implique et finalement ils ont dit oui. Comme c’est un voyage familial, on ne voulait pas avoir à les traîner de force, on ne l’aurait pas fait sinon», explique le père de famille de 39 ans.

École sur la route

Si leur aventure fait en sorte qu’ils sont loin des bancs d’école, les parents s’assurent tout de même que leurs garçons poursuivent leur scolarisation sur la route.

«On trouve ça super important que les enfants fassent leur éducation. Chaque matin, on prend le temps pour les devoirs et les leçons. Mais chaque moment sur la route leur permet de vivre des apprentissages qu’ils n’auraient pas faits [sans le voyage]. Ils deviennent aussi plus matures», fait valoir M. Desormeaux.

Les deux parents en profitent également pour leur inculquer des valeurs grâce aux expériences vécues durant le périple.

20 km par jour

«C’est le temps de leur démontrer l’importance de prendre soin de l’environnement, que nous sommes chanceux d’être au Canada, mais qu’il y a quand même des gens dans la misère. On veut leur montrer le respect d’autrui et la résilience», explique le papa, qui avoue être fier de voir comment ses enfants se comportent.

Chaque jour, ils parcourent environ 20 km, beau temps, mauvais temps. Ils partent en milieu d’avant-midi pour s’arrêter après environ sept heures de marche, en faisant plusieurs arrêts. Ils finissent par installer un camp et dormir tous ensemble dans une tente.

«On implique les enfants dans tout le processus. On choisit l’itinéraire et on se donne des objectifs. Même que, parfois, ils voudraient continuer, mais c’est les parents qui sont plus fatigués», dit Francis Desormeaux en riant.

Leur voyage nécessite tout de même une bonne organisation, afin de s’assurer d’avoir assez de vivres et d’eau potable pour chaque étape.

«On finit par prendre le rythme et s’habituer à ce mode de vie. On fait beaucoup de rencontres. Les gens nous encouragent beaucoup quand ils nous croisent», raconte-t-il.

D’ici janvier, la famille Desormeaux devrait être arrivée sur la côte Ouest, à Vancouver. Ils prendront ensuite l’avion pour survoler le Pacifique et atterrir en Asie, où ils visiteront la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et la Chine. Le retour devrait se faire à la fin avril.

