Un homme de 32 ans porté disparu à Québec

La police de Québec demande l’aide de la population pour localiser un homme de 32 ans porté disparu depuis lundi, à Québec.

Philippe Fortin a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Limoilou, lundi vers 19 h.

Il aurait quitté cet endroit à bord d’un véhicule de marque Kia Rondo de couleur argentée et immatriculé 209 VHF.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Fortin mesure 1,67 m (5 pi 6 po), pèse 61 kg (135 lbs) et a les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail blanc et bleu, une casquette noire et des espadrilles Under Armour noires.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou le 418-641-AGIR (2447).