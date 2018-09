Une candidate de Québec solidaire envoie des lettres aux jeunes pour les inciter à voter

La candidate de Québec solidaire (QS) dans Taschereau, Catherine Dorion, a mis en branle une grande offensive pour rejoindre les jeunes de sa circonscription et les convaincre d’aller voter.

Catherine Dorion a décidé d'envoyer par la poste une lettre personnalisée à tous les jeunes de moins de 25 ans qui, selon la liste électorale fournie par le Directeur général des élections, vivent dans Taschereau.

Plusieurs milliers de lettres ont été acheminées ou le seront au cours des prochains jours.

«On veut faire comprendre qu’on est un mouvement. On n’est pas comme les autres partis, a confié la candidate en entrevue. On a une vision vraiment plus à long terme. Nous, on pense à dans 10 ans, dans 20 ans, vers où on veut que le Québec aille, et on sait que c’est ça qui parle aux jeunes, que c’est ce qui va le plus les concerner. Le problème, c’est qu’ils ne vont pas voter! Il y en a beaucoup qui ne vont pas voter. Il y en a beaucoup qui pensent que, s’ils ne vont pas voter, ça ne change pas grand-chose, mais quand ils sont nombreux à penser comme ça...»

C’est pour cette raison que l'offensive de la candidate de QS vise les moins de 25 ans, pour qu’ils prennent part au «mouvement».

«On sait qu’on rejoint énormément de jeunes dans les médias sociaux et, nous, on développe aussi d’autres mesures pour aller chercher les gens de cette génération, mais le geste d’aller voter, c’est comme s’il y [avait] encore un blocage, a-t-elle ajouté. L’idée de la lettre, c’est aussi de dire: “Je veux te rejoindre, toi, précisément. C’est toi qui peux faire la différence, tu peux vraiment changer le monde. Nous, on pense à l’avenir, on pense à long terme. On est à la même place que vous, mais on a besoin de vous autres pour pouvoir réussir ça”.»

Selon Catherine Dorion, l’impact d’«une élection solidaire» au centre-ville de Québec pourrait avoir un effet domino.

«On sait qu’on rejoint les jeunes, mais il faut que ça se transforme en action!» a-t-elle souligné.

La lettre acheminée aux jeunes de Taschereau indique l'emplacement des bureaux de scrutin de la circonscription, ainsi que les dates importantes à retenir au cours de ces élections générales.