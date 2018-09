10 véhicules électriques qu’on veut maintenant

Malgré les nombreux discours optimistes des constructeurs automobiles envers les voitures électriques, les modèles qui aboutissent chez les concessionnaires demeurent très majoritairement munis d’un moteur à essence.

Au cours des derniers mois, toutefois, plusieurs concepts animés par une motorisation 100% électrique ont fait leur apparition dans les salons de l’auto. En voilà 10 qui devraient devenir des modèles de production dès demain matin!

Genesis Essentia

Genesis est une toute nouvelle marque et son image est encore à bâtir. Sauf qu’avec des concepts comme l’Essentia, dévoilé au printemps dernier à New York, le constructeur est sur la bonne voie. En plus d’un sublime design, l’Essentia est alimentée par plusieurs moteurs (on ne précise pas combien) lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement trois secondes. Aucun mot, toutefois, sur la puissance du véhicule ou même sur quelles roues sont entrainées par ses moteurs.

Honda Sports EV

Chez Honda, la vision des voitures électriques du futur a un petit look rétro qui lui va franchement bien. La Sports EV, dévoilée l’an dernier dans le cadre du Salon de l’auto de Tokyo, laisse toute la place au plaisir de conduire, nous dit-on. Aucune spécification technique n’a toutefois été annoncée par le constructeur nippon.

Volkswagen I.D. Buzz

Héritier spirituel des mythiques bus Volkswagen, l’I.D. Buzz est un concept radicalement axé vers le futur malgré son design indiscutablement rétro. Entièrement électrifié, l’I.D. Buzz Concept pourrait parcourir jusqu’à 434 kilomètres en une seule recharge. Grâce à deux moteurs électriques et à une batterie de 111 kWh installée à même le plancher, le véhicule produirait une puissance de 369 chevaux. Volks promet une version de production d’ici 2022. Croisons les doigts!

Volkswagen I.D. Vizzion

Toujours chez Volkswagen, ce concept pourrait bien définir le futur de la marque en matière de voiture de luxe. En plus d’être entièrement électrique, l’I.D. Vizzion se conduit toute seule. Elle n’est même pas équipée de pédales ni de volant!

Kalachnikov CV-1

Rendue célèbre pour ses fameux fusils d’assaut AK-47, la compagnie russe Kalachnikov entend maintenant se lancer dans la fabrication de voitures électriques. Son premier concept, le CV-1, présente une allure inspirée de l’Ij Kombi, populaire voiture russe des années 70.

Audi PB18 e-tron

S’il y a bien un constructeur qui est passé maître dans l’art de dévoiler des concepts électriques au futur obscur, c’est bien Audi. Son tout dernier dévoilement est probablement le plus exceptionnel d’entre tous. Baptisé PB18 e-tron, il s’agit d’un véhicule axé sur la performance, fort d’une puissance de764 chevaux lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en à peine plus de deux secondes.

Tesla Roadster

Tesla a pris le monde de l’automobile par surprise en dévoilant une nouvelle génération de son Roadster, l’automne dernier. Tout simplement magnifique, le véhicule promet des performances hallucinantes en plus d’une autonomie de 1000 kilomètres, gracieuseté d’une batterie de 200 kWh. Tesla nous promet ce modèle pour 2020, mais disons que le constructeur a tendance à être un peu trop optimiste quand vient le temps d’annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle...

Tata Evision

Bien connue du monde occidental depuis qu’elle a fait l’achat de Jaguar et Land Rover, la firme indienne Tata Motors travaille elle aussi sur un véhicule entièrement électrique. Elle a d’ailleurs présenté un concept plutôt intéressant, l’EVision, dans le cadre de l’édition 2017 du Salon de l’auto de Genève.

BMW i Vision Dynamics

Présenté il y en environ un an, ce concept de BMW pourrait bien devenir la i5 que tout le monde attend, cette berline qui pourrait finalement offrir une compétition digne de ce nom à la Tesla Model S. BMW assure que ce concept offre une autonomie de 400 kilomètres tout en offrant une accélération de 0 à 100 km/h en quatre petites secondes.

Byton Concept

L’entreprise chinoise Byton a de grandes ambitions avec son concept de VUS électrique, présenté en janvier dernier dans le cadre du Consumer Electronics Show, à Las Vegas. Cet ordinateur sur quatre roues comprend notamment un écran tactile de 49 pouces (!) en guise de tableau de bord. Byton promet une commercialisation dès l’année prochaine avec un prix de base tournant autour de 45 000$ US. On le croira quand on le verra...