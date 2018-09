22 M $ pour le colmatage des nids-de-poule

Plus de 22 millions $ ont été octroyés mercredi matin par les élus du comité exécutif de la Ville de Montréal pour sa lutte aux nids-de-poule. L’administration Plante compte d’ailleurs modifier sa stratégie pour combattre plus efficacement ce fléau annuel.



La Ville a conclu avec Environnement routier NRJ Inc. une douzaine d'ententes-cadres d'une durée de 36 mois pour le colmatage des nids-de-poule dans diverses rues.



Parmi les changements, la compagnie sera payée en fonction du tonnage d’enrobé bitumineux qu’elle appliquera sur la chaussée pour faire disparaître les crevasses sur la chaussée. Au lieu de donner un nombre d'heures garanties, c'est un nombre de tonnes garanties qui a été consigné.



«Un prix à la tonne pour la fourniture de l’enrobé bitumineux, afin de mieux contrôler les quantités exécutées lors de la réalisation du contrat, au lieu de demander un prix selon un taux horaire pour les travaux réalisés», peut-on lire dans les documents de la Ville.