Affrontements répétés entre deux bandes rivales: le SPVM épingle 5 suspects

La flambée de violence entre deux clans rivaux de l’ouest et du centre-sud de Montréal aura été à l’origine de deux opérations policières menées à la fin août lors desquelles cinq suspects ont été épinglés.

«Ces opérations ont été mises sur pied à la suite de plusieurs événements de violence, dont des échanges de coups de feu qui ont laissé des séquelles physiques à une personne innocente», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué publié mercredi après-midi.

Au total, huit perquisitions ont été effectuées les 23 et 29 août. Les policiers ont pu mettre la main sur plus de 20 000 $ en argent, trois armes à feu et 3500 roches de crack, dont la valeur de revente sur le marché noir est évaluée à environ 70 000 $.

Les suspects appréhendés ont comparu les 29 et 30 août au palais de justice de Montréal. Blake Dean Barnard, 24 ans, Troy Drummond, 28 ans, Patrick Harris, 35 ans, Akeste Marcus Jean, 25 ans et Joshua Longmore-Edwards, 26 ans, font face à des accusations de possession d’armes à feu ou encore de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.