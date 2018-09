Alimentation Couche-Tard: solide augmentation des bénéfices et des revenus

Le bénéfice net d’Alimentation Couche-Tard a connu une augmentation de 25 % lors du trimestre qui est terminé le 22 juillet, comparativement à la même période l’année dernière.

Le bénéfice est passé de 365 millions $US à 456 millions $US, un accroissement attribuable à de meilleures marges de profit aux États-Unis et en Europe ainsi qu’une hausse des ventes du carburant pour le transport routier aux États-Unis.

Les revenus ont bondi de 50 % au cours du trimestre pour atteindre 14,8 milliards $US, un chiffre attribuable aux effets de l’acquisition des groupes américains CST et Holiday Stationstores.

«Dans l'ensemble, nous nous réjouissons des résultats du trimestre. Plus particulièrement, nous avons enregistré de solides ventes de marchandises par magasin comparable à travers notre réseau, autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe», a souligné Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.