Asia Argento affirme être une victime du jeune Jimmy Bennett

Asia Argento ne serait pas l’agresseur de Jimmy Bennett mais l’agressée.

«Le New York Times» a révélé le mois dernier que l’acteur l’avait accusée d’agression sexuelle quand il avait 17 ans et qu’un accord financier (380 000 dollars) avait été passé entre les deux parties sans qu’il n’y ait de procès.

Aujourd’hui, l’actrice et réalisatrice réplique, expliquant que c’est elle qui a été agressée sexuellement.

Son avocat, Mark Jay Heller, a déclaré à TMZ que les textos qu’elle a envoyés – et qui ont été récemment publiés par de nombreux médias – le prouvent. Elle a ainsi écrit à une amie que «le gamin excité m’a sauté dessus... J’ai eu un rapport sexuel avec lui et ça fait bizarre». Et l’avocat d’ajouter: «Asia a choisi de ne pas porter plainte contre Bennett à l’époque pour l’avoir agressée sexuellement».

Concernant les premières déclarations de l’actrice, qui affirmait n’avoir jamais eu de rapport avec le jeune homme, et qui sont contredites par ses propres textos, l’avocat a une explication: elle n’a eu qu’un seul rapport sexuel, mais jamais de relation suivie. Mark Jay Heller ajoute que l’accord financier passé entre Jimmy Bennett et Asia Argento a été payé par le chef Anthony Bourdain, son petit-ami de l’époque, et à sa demande. Le chef, qui s’est suicidé en juin dernier, a payé la somme de 250 000 dollars et Asia Argento n’a pas l’intention de verser les 130 000 dollars restants.

«Asia n’a pas l’intention de poursuivre en justice Bennett pour sa conduite et reconnaît que son passé malheureux, sa carrière en suspens et la plainte qu’il a déposée contre ses propres parents pour s’être accaparé plus d’un million et demi de dollars sur ses comptes peuvent expliquer sa quête désespérée d’argent auprès d’Asia et de Bourdain en faisant de fausses déclarations à propos d’un incident qui s’est produit il y a plus de cinq ans», a conclu l’avocat d’Asia Argento auprès de TMZ.

Jimmy Bennett, qui est aujourd’hui âgé de 22 ans, a expliqué dans une déposition en août avoir voulu, au départ, régler cette affaire en privé, mais avait finalement décidé de porter plainte contre Asia Argento.

Cette dernière s’est exprimée publiquement contre Harvey Weinstein, qu’elle accuse de viol. Harvey Weinstein a nié toutes les accusations contre lui, expliquant qu’il n’a jamais eu de rapports sexuels non consentis avec qui que ce soit.