Chaleur torride dans les écoles aujourd'hui

La journée de mercredi sera torride en raison de la chaleur extrême et de l’humidité, au point où des écoles ont envoyé une note aux parents... jusque dans les Laurentides.

Avec un mercure qui atteindra 32 degrés Celsius à l’ombre et un humidex qui dépassera les 40 °C, une dizaine de régions du sud du Québec font l’objet d’un avertissement de chaleur pour la journée d’aujourd’hui, de Vaudreuil-Dorion à Sherbrooke, en passant par Montréal et ses couronnes.

Ces températures sont 10 degrés au-dessus de la normale, qui est plutôt de 22 °C, un écart «extrême», selon le météorologue Gilles Brien.

«Déjà quand c’est quelques degrés au-dessus, on trouve que c’est beaucoup. Là, on manque de mots», avoue M. Brien.

Les élèves et enseignants des écoles qui ne sont pas climatisées risquent donc de trouver la journée longue.

Courte Récréation

À la Commission scolaire des Laurentides, une note envoyée aux parents hier indique que les «récréations peuvent être raccourcies» et les pauses multipliées.

Il s’agit pourtant d’une région montagneuse à plus de 60 kilomètres de Montréal. Que la chaleur se rende jusque-là au mois de septembre, «c’est assez exceptionnel», s’étonne M. Brien.

À la commission scolaire anglophone Lester B. Pearson, qui couvre notamment l’ouest de la métropole, seulement le tiers des écoles sont climatisées, indique la directrice générale adjointe Carol Heffernan. Un avis a été envoyé aux parents hier pour les prévenir.

La direction leur conseille d’habiller les enfants avec des vêtements clairs et légers, d’apporter un chapeau pour les activités extérieures et une bouteille d’eau pour rester hydratés tout au long de la journée.

«L’effort demandé pendant les cours d’éducation physique sera réduit», assure-t-on dans le mot qu’a pu consulter «Le Journal de Montréal».

Vignes et verdissement

Autrefois anecdotiques, les vagues de chaleur automnales font maintenant partie de la réalité des écoles. La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a d’ailleurs adopté une résolution en ce sens mercredi dernier.

«Ces épisodes sont appelés à se répéter dans le contexte de réchauffement climatique planétaire», peut-on lire dans la résolution.

La CSDM établira avec la Direction de la santé publique un «seuil d’extrême dangerosité» à partir duquel les écoles pourraient fermer en cas de chaleur suffocante, un peu comme lors des tempêtes de neige.

«L’installation de vignes» et le «verdissement des cours d’école» font aussi partie du plan.

De plus, les écoles récemment construites ou agrandies sont climatisées, indique le porte-parole Alain Perron.

Vague de chaleur

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour les secteurs de Montréal, Laval, Drummondville, Bois-Francs, Lanaudière, des Laurentides, de l’Estrie, de la Vallée-du-Richelieu, Vaudreuil, Soulanges, Saint-Hyacinthe, Huntingdon, Lachute, Saint-Jérôme, Pontiac et Haute-Gatineau.

«Des vents du sud-ouest amèneront une masse d'air chaud et humide en provenance des Grands Lacs sur le sud du Québec mercredi. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un indice humidex de plus de 40», a indiqué l’organisme fédéral, mardi soir.

Les personnes âgées, les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur et celles souffrant de maladies chroniques sont notamment plus à risque de subir des malaises provoqués par la chaleur.

Un front froid se déplaçant d'ouest en est devrait apporter des averses et des orages au cours de la soirée, mercredi. Ce front ramènera des températures plus près des normales de saison, dès jeudi matin, malgré un ciel nuageux et des possibilités d’averses. Le reste de la semaine sera beaucoup plus confortable (autour de 20 °C) et ensoleillée.