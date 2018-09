Cinq dossiers à risque pour Christian Dubé

De la vente de RONA à l’achat de trains made in India pour le Réseau express métropolitain (REM), le passage de Christian Dubé à la Caisse de dépôt et placement du Québec a été tout sauf un long fleuve tranquille. Retour sur quatre années qui pourraient revenir hanter le candidat économique de la CAQ et son parti.

Rentré au bercail ce week-end après quatre années passées à la Caisse de dépôt, Christian Dubé a dû s’expliquer sur toutes les tribunes depuis son retour en politique. Tout laisse croire que l’ex-député caquiste de 2012 à 2014 devra continuer à le faire au cours des prochaines semaines.

À la Caisse, il a été responsable de la mise en œuvre de la stratégie de placement, et joué un rôle de premier plan pour coordonner et planifier les activités de la société gouvernementale. Il a aussi conseillé les équipes d’investissement, afin d’identifier les opportunités d’investissement au Québec.

Ces années ont été marquées par la perte de plusieurs fleurons d’ici, des quincailleries RONA aux rôtisseries St-Hubert, en passant par la multinationale québécoise des pneus et chenilles Camso, et par le dévoilement du REM, pour qui la Caisse a toutefois refusé d’imposer un minimum de contenu canadien.

PQ et CAQ sur le pied de guerre

Dans les rangs libéraux et péquistes, on ne cache pas que l’arrivée de Christian Dubé à la CAQ pourrait donner un nouveau souffle aux attaques contre François Legault, puisque la formation, qui se targue d’être le parti de l’économie, a souvent adopté des positions qui tranchent avec celles de M. Dubé.

En plus des nombreuses décisions de la Caisse critiquées par la CAQ, les idées de MM. Legault et Dubé diffèrent sur de nombreux enjeux. Outre le pétrole, les points de vue des deux ex-hommes d’affaires en matière d’immigration et de lutte à la pénurie de main-d’œuvre diffèrent énormément, croit-on.

Jusqu’à maintenant, M. Dubé ne s’est toutefois pas gêné pour exprimer ses opinions, même quand elles vont à l’encontre de celles de M. Legault.

- Le pétrole

Le candidat caquiste Christian Dubé est personnellement opposé à l’exploitation des hydrocarbures au Québec, même si la CAQ y est favorable. «Moi, je n’y crois pas. Je crois qu’il y a une transition à faire», a affirmé hier M. Dubé. François Legault n’est pourtant pas contre l’exploitation pétrolière sur l’île d’Anticosti ou d’autres projets du genre.

- La propriété d’entreprises québécoises

Malgré des investissements majeurs dans des fleurons québécois tels que SNC-Lavalin (1,9 milliard $) ou encore WSP (63,5 millions $), c’est surtout la vente de Rona à l’américaine Loews qui a marqué les années Dubé à la Caisse, qui détenait 17 % des actions de l’entreprise. Une vente défendue par les libéraux et vertement critiquée par la CAQ, François Legault ayant même accusé Philippe Couillard d’avoir «menti» aux Québécois à ce sujet.

- Les paradis fiscaux

Alors que la CAQ fait de la lutte contre les paradis fiscaux et l’évitement fiscal l’un de ses chevaux de bataille, la Caisse ne s’est jamais gênée pour investir dans des pays à la fiscalité avantageuse. L’investissement de la Caisse dans les paradis fiscaux serait même passé de 26 à 27 milliards $, entre 2016 et 2017, au moment où l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité un rapport décrivant les paradis fiscaux comme un «cancer».

- Ciment McInnis

La Caisse de dépôt a englouti plus de 615 millions $ dans la cimenterie McInnis de Port-Daniel-Gascons, en Gaspésie, de concert avec Investissement Québec et la famille Beaudoin-Bombardier. Un projet qualifié d’«exemple flagrant de la mauvaise gestion libérale» par François Legault, mais défendu par M. Dubé, alors à la Caisse. Le projet devait coûter 1,1 milliard $, mais atteint aujourd’hui 1,55 milliard $, soit 450 millions $ de plus que prévu.

- Les trains indiens du REM

François Legault a promis qu’un gouvernement de la CAQ rouvrirait le contrat donné par la Caisse de dépôt à Alstom, qui construira entièrement en Inde les trains du Réseau express métropolitain (REM). Or, Christian Dubé insistait encore lundi, sur les ondes de Radio-Canada, sur l’indépendance de la Caisse. «C’est son outil de négociation [le plus important]. Il faut être capable de dire qu’on est indépendant de toute décision politique.»