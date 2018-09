Collision en plein ciel: pas toujours facile pour les pilotes de bien voir les autres avions

Les accidents dans le monde de l’aviation sont rarement le fait d’une seule cause, comme le démontre le rapport d’enquête du BST sur la collision en plein ciel survenue aux Promenades Saint-Bruno, en mars 2017.

Pour Patrick Lafleur, chef pilote chez Passeport Hélico, c’est une succession d’évènements qui a provoqué la collision dans les airs, tuant un apprenti-pilote, et en blessant un autre gravement.

«On ne peut attribuer une seule cause à l’accident. L’accident aurait été causé par deux pilotes qui ont quitté l’altitude qui leur était assignée. Un pilote est descendu trop bas suite à des problèmes qu’il a eus avec sa radio. Il a probablement été distrait, et a perdu de l’altitude. C’est assez typique comme situation en aviation. L’autre pilote, à qui on avait assigné l’altitude de 1100 pieds, celui-là est monté de 400 pieds. Les deux se sont retrouvés à 1500 pieds et malheureusement la collision s’est produite», a-t-il expliqué en entrevue à 100% Nouvelles.

Selon le pilote d’expérience, les conditions de vol étaient idéales pour s’entraîner en VFR, en vol à vue.

«C’est un type d’entraînement où on ne passe pas 100% du temps à regarder nos instruments, et on ne passe pas100% du temps non plus à regarder à l’extérieur. Il faut regarder beaucoup de choses: regarder dehors, la circulation, faut écouter la radio, faut regarder nos instruments, notre carte de navigation, alors notre attention elle est dispersée à exécuter différentes tâches».

Selon Patrick Lafleur, toutes ces raisons peuvent facilement expliquer que les deux pilotes ne se soient pas vus dans le ciel, ou sinon à la dernière seconde.

Il ajoute qu’il est fort possible que les pilotes ne se soient même jamais vus.

«Dans ma carrière, j’ai fait face à une dizaine de situations de quasi-abordage, c'est-à-dire qu’on voit l’autre appareil à la dernière seconde. À quelques reprises j’ai dû faire des manœuvres d’évitement très abruptes», concède-t-il.

«Le ciel est très très grand, puis lorsqu’un autre aéronef se trouve à une certaine distance, disons 2 km, on ne voit qu’un petit point noir dans le ciel. Il y a l’ensoleillement qui rentre en ligne de compte, il y a des saletés dans notre pare-brise, il y a une multitude de facteurs qui fait en sorte qu’on ne voit pas. Il y a même certains angles morts selon la configuration de l’appareil.»

Il précise que la visibilité des avions impliqués dans la collision aux Promenades Saint-Bruno, des Cessna, n’est pas parfaite.

«Le tableau de bord est assez haut. (...) C’est difficile d’échapper à ce genre de situation là», conclut-il.