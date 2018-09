Conduire un camion forestier: une sensation bien différente!

Vous êtes-vous déjà imaginé en train de conduire un camion forestier, capable de tirer 150 000 livres?

Vous voyez certainement bien la route, mais notre collègue Jean Houle a constaté qu'il fallait s'habituer à la conduite manuelle d'aujourd'hui...et bien sûr à reculer!

«La profession de camionneur devrait être valorisée davantage», note le représentant du commerce Camion International Service de Pneus Potvin, Marcel Jean, qui servait d'instructeur au reporter de TVA Nouvelles. L'initiation s'inscrivait dans le cadre de la deuxième édition du Festicam, qui rassemblera 300 camionneurs du 14 au 16 septembre prochain, à Saint-Honoré.

C'est justement sur le terrain vague qui accueille l'événement que s'est déroulé le cours de conduite.

Première constatation: le tableau de bord d'un camion apte à tirer 150 000 livres est nettement plus élaboré que celui d'une voiture conventionnelle.

Ensuite, la conduite manuelle a nettement évolué depuis les années 80. «Pas besoin de garder le pied enfoncé sur la pédale d'embrayage!», a répété et répété encore l'instructeur au novice.

Plus besoin non plus de chercher le point de friction avec la pédale d’accélérateur. Et plus besoin non plus de garder le pied sur la pédale d'embrayage pendant qu'on manipule le bras de vitesse. Le camion conduit est un 18-vitesses. Si bien qu’à 20 km/h, il a déjà atteint la 4e vitesse!

Sur un terrain vague, les virages ne causent pas de problème. «Mais avec un train arrière, il faut prévoir large», indique l'instructeur. Difficulté pour un conducteur ayant appris la conduite manuelle il y a une trentaine d'années: changer de vitesse en plein virage, sans trop ralentir.

Reculer est aussi un art à développer. «C'est indispensable de se fier à ses miroirs latéraux», rappelle Marcel Jean.

En ligne droite, il n’y a pas de problème. Avec un petit virage, ça passe encore.

«Imaginez-vous maintenant reculer avec un chargement à l'arrière...» Cette dernière épreuve, ce sera pour une prochaine leçon.