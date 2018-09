GPU.One s'installe à Baie-Comeau

La compagnie montréalaise GPU.One a commencé, ces derniers jours, à installer son centre de données à haute densité à Baie-Comeau.

Ce sont les délais administratifs de la Régie de l’énergie sur la question des technologies blockchain et des cryptomonnaies qui ont ralenti le projet de plusieurs semaines. Le centre de données devait être opérationnel à la fin août.

La compagnie compte installer 1500 serveurs informatiques.

Environ une dizaine de personnes à l’emploi de la compagnie sont présentement à Baie-Comeau pour enlever l’équipement et nettoyer le bâtiment. L’entrepreneur général et des électriciens préparent les plans, et le chantier devrait commencer dans une semaine ou deux.

La compagnie est spécialisée dans le développement et la construction de centres de données à haute densité. À son centre de Mirabel, maintenant terminé, elle héberge des données en intelligence artificielle ou en imagerie médicale, par exemple.

GPU.One entend investir 25 millions $ pour la première phase de son projet de Baie-Comeau. Les cinq mégawatts d’électricité seront fournis par le réseau électrique de la municipalité.