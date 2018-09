Le policier qui a «tasé» une fillette de 11 ans blâmé

Le policier de Cincinnati qui avait «tasé» une fillette de 11 ans sera sanctionné par sa hiérarchie.

L’agent Ken Brown n’avait pas hésité à se servir de son pistolet à impulsion électrique lors de l’arrestation de Donesha Gowdy le mois dernier.

La jeune fille et deux de ses amis venaient de voler pour un peu plus de 50 dollars de nourriture et de vêtements dans une épicerie de la ville.

Le chef de police de Cincinnati, Eliot Isaac, a rendu publiques les images de la caméra corporelle du policier dans les minutes qui ont suivi l’événement.

On peut voir la fillette être escortée par l’agent Brown dans la réserve du magasin avant d’être menottée.

«Mon cœur, la dernière chose que je voulais c’était de te "taser" comme ça. Mais quand je te demande de t’arrêter, il faut que tu le fasses. Tu savais que tu avais été attrapée, il fallait t’arrêter. Ça m’a brisé de cœur d’agir comme ça», peut-on entendre le policier dire à Donesha.

Selon le chef de police, l’enquête interne a montré que l’agent n’a pas prévenu la fillette à propos du pistolet à impulsion électrique.

Par ailleurs, il n’aurait pas mis sa caméra corporelle en fonction dès le début de son intervention et aurait émis un commentaire douteux sur la race.

«Tu sais quoi ma petite? C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de telles épiceries dans la communauté noire. Des événements comme ça se produiraient souvent», l’entend-on dire dans la vidéo.

Ce policier déjà blâmé pour avoir émis des commentaires homophobes devrait recevoir une sanction disciplinaire dans les prochains jours rapporte CNN.