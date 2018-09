Le PQ réitère sa promesse de climatiser les CHSLD

Comme il l’avait annoncé cet été, Jean-François Lisée promet qu’un gouvernement péquiste va climatiser d’ici l’été prochain les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Il s’agit d’un engagement que M. Lisée a dévoilé au début du mois de juillet, avant même le lancement de la campagne. Il avait alors promis de climatiser non seulement les CHSLD, mais tous les établissements de santé du Québec, soulignant le côté «humain» de la mesure. À l’époque, le PQ n’avait pas chiffré sa promesse. Notons que la CAQ s’est aussi engagée à climatiser les maisons des aînés qui doivent remplacer les CHSLD.

Par ailleurs, la formation souverainiste souhaite instaurer bonifier l’offre de service dans les CHSLD en y greffant notamment des hygiénistes dentaires ainsi que des pharmaciens et/ou infirmières.

La rénovation des CHSLD sera également priorisée avec un investissement d’environ 200 millions $ lors d’un premier mandat, précise le parti.

Les péquistes souhaitent aussi mettre en place un crédit d’impôt pour les aînés et bonifier le revenu des personnes de 65 ans et plus qui sont encore sur le marché du travail.

Avec la collaboration de Geneviève Lajoie