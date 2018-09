L'École nationale de théâtre crée des ateliers destinés au public

Quiconque est âgé d'au moins 15 ans pourra se familiariser avec les différentes facettes de l'art dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada (ÉNT) à compter de la fin du mois de septembre.

Treize ateliers payants en français et quatre en anglais seront proposés à Montréal, dans les locaux de l'établissement, à trois groupes d'âges: les 15-17 ans, les 18-29 ans et les 30 ans et plus. La durée des cours varie entre une journée et 30 heures.

Le jeu, l'écriture, la scénographie, la régie de scène, la conception sonore et les éclairages seront démystifiés. Tant les débutants que les gens avancés sont les bienvenus.

«Cette initiative, qui s’inscrit dans la démarche de transformation de notre établissement, témoigne de notre volonté de permettre à plus de gens de créer et de vivre une expérience artistique», explique Gideon Arthurs, directeur général de l’ÉNT, dans un communiqué.

L'inscription se fait en ligne au www.formationtheatre.ca.