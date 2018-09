Nicki Minaj dévoile quelques secrets sur sa vie sexuelle!

Nicki Minaj s'est confiée lors d'une interview avec l'animatrice Ellen DeGeneres diffusée dans son émission de lundi, révélant qu'avec elle, c'est jamais deux sans trois en matière de galipettes, tout comme elle l'affirme dans sa chanson «Barbie Dreams».

«Si vous êtes avec quelqu'un que vous ne voyez pas régulièrement... Si vous le voyez une ou deux fois par semaine, alors oui, trois fois par nuit ! a déclaré la rappeuse à Ellen DeGeneres. Quand on se voit, c'est trois fois par nuit ! Et si tu ne peux pas tenir, au revoir. Je ne perds pas mon temps.»

Elle a également indiqué qu’il ne devrait pas y avoir plus d’une demi-heure entre chaque rapport et que ses amants ne devraient pas s'attendre à traîner au lit une fois la star satisfaite : «Je déteste faire des câlins après. Une fois que j'ai eu le mien (orgasme), je me sens vraiment vraiment bien, alors laissez-moi tranquille», a-t-elle ajouté.

Et elle n'est pas très fan des préliminaires non plus : «Allez, vas-y, a-t-elle poursuivi. Fais tes trucs de préliminaires, fais ce que tu as à faire et dépêche-toi. Je n'ai pas le temps pour tout ça».

Comme WENN l’avait déjà rapporté, la star de 35 ans a également raconté à la présentatrice star qu’elle avait un nouvel homme dans sa vie, «depuis quelques semaines maintenant», mais elle a affirmé qu’elle était encore officiellement célibataire et qu'elle souhaitait le rester encore.

«Toute ma vie, j'ai été en couple. J'ai été en couple depuis l'âge de 15 ans. C'est la première fois que je suis célibataire et que je suis plus heureuse. Je suis plus libre. J'avais l'impression de devoir être avec un homme, et je veux que chaque femme sache que ce n'est pas vraiment une obligation», a-t-elle déclaré.