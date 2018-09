Novitchok: de Moscou à Salisbury, l'itinéraire des suspects

AFP

Cette combinaison de photos non datées publiées par le service de police métropolitain britannique créé à Londres le 5 septembre 2018 montre Ruslan Boshirov (à gauche) et Alexander Petrov, recherchés par la police britannique dans le cadre de l'attaque d'agent neurologue contre l'ancien espion russe Sergei. Skripal et sa fille Yulia. - Les procureurs britanniques ont annoncé mercredi avoir obtenu un mandat d'arrêt européen contre deux Russes accusés d'avoir attaqué un ancien espion dans la ville de Salisbury. La police a identifié Alexander Petrov et Ruslan Boshirov comme les hommes qui ont tenté de tuer l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Yulia à Novichok en mars 2018.