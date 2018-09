Novitchok: la police britannique lance un mandat d'arrêt contre deux Russes

La police britannique a annoncé mercredi lancer deux mandats d'arrêt contre deux ressortissants russes dans l'affaire de l'empoisonnement au Novitchok de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, en Angleterre, identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov.

Ces deux noms sont toutefois considérés comme des pseudonymes, a déclaré le chef de l'antiterrorisme, Neil Basu, lors d'un point presse, appelant le public à les identifier.

«Il est très probable qu'ils voyageaient sous des noms d'emprunt et qu'il ne s'agit pas de leurs vrais noms», a-t-il dit. «Ils avaient des passeports russes portant ces noms», a-t-il ajouté.

Montrant les photos des deux hommes, il a lancé un appel «au public à travers le monde: les reconnaissez-vous?»

Dans un communiqué, le parquet britannique a précisé avoir retenu contre les deux hommes trois chefs d'accusation: conspiration en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre contre les Skripal et un policier britannique qui avait été contaminé après leur avoir porté secours en mars à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et usage et possession de Novitchok, un puissant agent innervant.

Les deux suspects «sont arrivés à Londres le vendredi 2 mars à l'aéroport de Gatwick sur le vol SU2588», a précisé M. Basu. Ils ont séjourné dans un hôtel avant de se rendre le 3 mars à Salisbury pour «un voyage de reconnaissance», suspecte la police. Le 4 mars, «nous pensons qu'ils ont contaminé la porte d'entrée (de Sergueï Skripal) au Novitchok» avant de quitter le pays par l'aéroport d'Heathrow le jour même, a ajouté M. Basu.

L'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés début mars à Salisbury au moyen du Novitchok, un puissant agent innervant issu d'un programme chimique soviétique. L'empoisonnement avait été attribué par Londres à Moscou, qui nie toute implication. L'affaire a engendré une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux.