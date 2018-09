Québec solidaire veut renverser la «catastrophe» des écoles vétustes

Québec solidaire veut ajouter 1,6 milliard $ dans le budget des rénovations et constructions d’écoles pour renverser la «lente catastrophe» des bâtiments vétustes.

La chef Manon Massé en a fait l’annonce mercredi devant l’école Hochelaga, à Montréal, un établissement primaire fermé depuis 2012 pour cause de moisissures.

QS entend aussi hausser le salaire des enseignants et en embaucher 2100 de plus d’ici quatre ans. Quelque 2300 professionnels, comme des orthopédagogues et orthophonistes, seraient aussi embauchés pour leur prêter main-forte.

Le nombre d'élèves par classe serait également réduit.

Selon Mme Massé, les élèves et les enseignants ont été abandonnés par les gouvernements des 15 dernières années. «Une génération a été abandonnée par les décideurs politiques», a-t-elle ajouté.

QS souhaite faire «de la prochaine génération la plus éduquée de l'histoire du Québec».