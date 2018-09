Rentrée difficile sur les routes... sauf à Montréal

Catastrophique sur les autoroutes mardi, la circulation du retour au travail était pourtant fluide sur l’île de Montréal malgré les chantiers, en cette première journée de patrouille de l’escouade mobilité.

À LIRE ÉGALEMENT

Préparez-vous à attendre deux fois plus longtemps à Québec

Vers 9 h, il fallait près de 1 h 30 pour parcourir les 15 km de bouchons qui s’étiraient sur l’A-15 Sud, entre la rue Sherbrooke et le pont Champlain, en raison de la fermeture d’une voie.

Peu après 10 h, on comptait 1 h 40 de ralentissement pour se rendre de Saint-Mathieu-de-Belœil au bout du tunnel Louis-Hippolyte-la Fontaine.

Mais sur l’île, la circulation était normale, selon ce qu’a constaté «Le Journal de Montréal» lors de sa patrouille avec une inspectrice de l’escouade mobilité.

À peine plus

Par exemple, le temps de parcours sur la rue Notre-Dame entre l’A-25 et le boulevard Saint-Laurent était de 28 minutes, à peine 3 minutes de plus que d’habitude. C’est en partie dû aux efforts de l’escouade, estime le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Dès 5 h, cinq inspecteurs sillonnent les rues des arrondissements de Ville-Marie, du Plateau et du Sud-Ouest pour éliminer toute forme d’entrave, comme une branche tombée sur la chaussée ou un chantier qui a trop pris ses aises.

Mais les plus encombrants restent les automobilistes mal stationnés ou les camions qui bloquent une voie pour livrer leur marchandise.

Lorsque l’inspectrice Line Descôteaux voit un camion arrêté à l’angle de l’avenue Papineau et de la rue Ontario, elle intervient.

Intervention

«Monsieur, vous n’avez pas le droit de vous stationner ici avant 9 h 30», signifie-t-elle au livreur.

Elle ne remet pas de constat d’infraction, mais l’information est transmise aux policiers.

«Je reviendrai plus tard discuter avec le commerçant, parce qu’il ne faut pas que la situation se reproduise», ajoute l’inspectrice qui peut aussi donner des constats d’infraction aux chantiers qui entravent illégalement la voie publique.

En 1 h 30 de patrouille, Mme Descôteaux n’est intervenue que quatre fois sur son territoire de Ville-Marie, entre De Lorimier et Saint-Laurent.

«Nous sommes en test depuis juin, donc les entrepreneurs et les livreurs commencent à comprendre le message», dit-elle.

À l’arrière du véhicule, la chef de section circulation à la Ville, Andrea Szabo, supervise les opérations de l’escouade.

«Les problèmes sur Champlain et Turcot ont créé des blocages dans le Sud-Ouest et Verdun, note-t-elle. Nous avons un inspecteur dans ce secteur, mais on va probablement en ajouter un autre demain. On s’adapte.»