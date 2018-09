Sainte-Flavie met sur pied un programme d'accompagnement des citoyens

Sainte-Flavie est devenue la première municipalité du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à se doter d'un programme d'accompagnement auprès de ses citoyens face à l'érosion côtière.

Pour ce faire, la municipalité a embauché une chargée de projet et élaboré un guide d'information.

C’est mardi soir, lors d'une assemblée et dans une salle bondée par 120 personnes, que les représentants de la municipalité de Sainte-Flavie, de la MRC de la Mitis et du ministère de la Sécurité publique ont présenté leur initiative qui vise à prévenir et à soutenir les citoyens face aux problèmes reliés à l'érosion côtière en concordance avec la nouvelle réglementation.

Par exemple, la zone de contrainte de 30 mètres a été modifiée. Elle varie maintenant entre 22 et 42 mètres, ce qui a un impact sur les propriétés. Certaines résidences devront en effet être relocalisées. À cet effet, la municipalité a mis une douzaine de terrains disponibles à partir de l'an prochain.

Rencontres

L'inspectrice en urbanisme de Sainte-Flavie, Marie-Berline Deschênes demande aux citoyens qui ont des interrogations face aux changements apportés à la réglementation de contacter la municipalité.

La chargée de projet en résilience côtière, Géraldine Colli ira à la rencontre des citoyens qui pourront lui faire part de leur historique en matière d'érosion côtière pour être en mesure d'identifier ensemble les solutions appropriées. Ce sera du cas par cas.

Le combat de la municipalité ne s'arrête pas là.

Le maire part en croisade afin de rencontrer les dirigeants des institutions financières et des compagnies d'assurances afin de les sensibiliser à cette nouvelle réalité et à les rassurer quant aux risques.

Actuellement, Jean François Fortin affirme que les banques et les assureurs sont particulièrement frileux lorsqu'il est question de propriété en bordure du fleuve.

Reste maintenant à voir si cette initiative mise en place par la municipalité de Sainte-Flavie fera boule de neige et si d'autres municipalités vont emboîter le pas afin de mieux protéger leurs citoyens face à l'érosion côtière.