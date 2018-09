Savoura fait faux bond au Tribunal administratif du travail

Les représentants des serres Savoura-Sagami ne se sont pas présentés à leur audience prévue mercredi devant le Tribunal administratif du travail (TAT), à Trois-Rivières, dans la cause l’opposant au Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Deux jours d’audience devaient avoir lieu cette semaine. Le juge a remis la cause au 24 octobre.

Savoura fait face à une plainte au Tribunal administratif du travail pour entrave, intimidation, menace et mauvaise foi dans les négociations. Quatre des neuf serres de l’entreprise au Québec sont visées par la plainte.

«L'employeur menace les employés, particulièrement les Guatémaltèques sur qui il a plus d'emprise parce que leur emploi en dépend», a expliqué Me Guylaine Guénette, avocate représentant le syndicat des travailleurs unis de l'alimentation.

Environ 70 % des employés des serres proviendraient du Guatemala et connaissent peu leurs droits.

«Notre prétention, c'est que l'employeur veut choisir un syndicat complaisant qui serait dominé par l'employeur», a affirmé Me Richard Moss, autre avocat au dossier pour le TUAC.

Privés de pauses

Carole Neault, une travailleuse aux serres Savoura/Sagami de Saint-Etienne-des-Grès et représentante syndicale, déplore le traitement réservé aux employés. Pendant les grandes chaleurs estivales, ces derniers auraient même été privés de pauses.

«Dans une serre, c'est très chaud. On a le soleil directement sur nous. Ils ont eu droit à trois pauses en tout et partout», a raconté Mme Neault.

Selon les normes du travail, à plus de 41,1 degrés, les employés devraient avoir droit à une pause par heure pour se rafraîchir.

«Ils ne se plaignent pas. Ils n’ont pas le droit de se plaindre», a ajouté Mme Neault.