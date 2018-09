Trudeau dit que Trump «ne suit pas toujours les règles»

Le Canada refuse d'abandonner le mécanisme de règlement des différends commerciaux liés à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), comme le demande Washington, car le président américain Donald Trump «ne suit pas toujours les règles», a déclaré mercredi le premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Nous avons besoin de conserver le Chapitre 19 sur le règlement des litiges, car il garantit le respect des règles», a dit M. Trudeau à une radio locale alors qu'au même moment reprenaient à Washington les négociations sur la modernisation de l'ALENA.

«Ce que je veux dire, c'est que nous avons un président qui ne suit pas toujours les règles telles qu'elles sont établies», a affirmé le dirigeant libéral, notant que le Canada «n'acceptera pas un mauvais accord, juste parce que c'est ce que veut le président» Trump.

Cet accord, qui lie États-Unis, Canada et Mexique depuis 1994, est en renégociation depuis plus d'un an à la demande de Donald Trump, qui l'accuse d'être défavorable aux intérêts économiques américains.

La Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière un accord avec le Mexique, mais les discussions coincent toujours avec le Canada.

Chrystia Freeland a martelé mercredi que son gouvernement ne signera un nouvel accord que si ce dernier est dans l'intérêt des Canadiens.

«Pour le Canada, la chose importante est d'avoir un bon accord», a-t-elle dit. «Nous sommes convaincus que c'est possible».

Le chef de la diplomatie canadienne a refusé de commenter sur le fond ces négociations, tout en soulignant que les points encore litigieux étaient connus.