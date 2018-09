Un livre explosif sur Trump : «le danger, c’est la normalisation de l’inacceptable»

La sortie du livre du journaliste émérite Bob Woodward a jeté davantage d’ombre sur la présidence de Donald Trump. Pour Mario Dumont, les mots qui sont utilisés dans l’ouvrage pour décrire le commandant en chef ont de quoi semer l’inquiétude.

«On a tous des qualités et des défauts, incluant le président américain [...] mais on y décrit des caractéristiques inquiétantes pour quelqu’un de sa fonction», estime l’animateur.

«Inculte» et «instable» constituent effectivement des tares qui peuvent faire beaucoup de dommages aux États-Unis et à l’ordre mondial, mais il ne s’agit pas de l’élément le plus dangereux de cette administration, selon Mario Dumont.

«Ce qui est le pire là-dedans, c’est le non respect complet des institutions», estime-t-il. C’est la normalisation de l’inacceptable.»

«À l’impensable on répond ‘’bah, on le sait, c’est Trump’’ [...] On normalise ainsi les outrages les plus terribles aux institutions du pays», analyse Mario Dumont, en donnant en exemple les attaques virulentes de Donald Trump envers Jeff Sessions, procureur général des États-Unis.

Selon l’animateur, ce genre de geste s’avérerait complètement inacceptable dans un «pays normal ou même dans des États-Unis normales».

Dans la foulée de cette nouvelle tuile qui tombe sur la tête du président américain, l’animateur se demande donc ultimement comment réagira sa base.

«Est-ce que les supporters d’aujourd’hui sont rendus à ce point aveuglés? On est dans quelque chose qui s’apparente à une secte. On est aveuglé au point de ne plus croire en rien [...] Si c’est ça des supporters, c’est inquiétant», conclut-il.