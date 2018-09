13 milliards $ en promesses électorales la semaine dernière

La pluie de milliards $ s’est poursuivie dans la campagne électorale cette semaine. Alors qu’il avait été plutôt frugal la semaine dernière, le Parti québécois a ajouté 3,4 milliards $ à sa note, portant son total à égalité avec la CAQ.

Les montants totaux ci-dessous incluent à la fois les sommes prévues dans le budget de fonctionnement (la facture d’épicerie) et le budget d’immobilisation (l’hypothèque sur une maison). Bien que ces budgets soient distincts, il s’agit d’argent frais que les chefs de parti promettent d’investir au cours des prochaines années, s’ils sont élus.

Au total, les différents partis ont ajouté 13 G$ cette semaine aux 20 milliards $ déjà annoncés par l’ensemble des formations lors de la première semaine de campagne.

Et ça ne comprend même pas les promesses régionales ! La facture présentée ici aurait pu être beaucoup plus salée : en effet, elle ne tient pas compte des nombreuses promesses faites par des candidats en région.

PLQ

- Meilleur soutien et plus de répit pour les personnes handicapées et leur famille : 260 M$ sur 4 ans.

- Prolonger une ligne du futur tramway jusqu’à la hauteur de la rue de la Faune : entre 70 M$ et 100 M$ pour 2026, ajoutés au PQI.

- Rendre accessibles internet haute vitesse et très haute vitesse et la téléphonie cellulaire partout sur le territoire québécois d’ici 2020 : 200 M$ au total sur 4 ans.

- Ajouter 1000 $ au crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience : 600 M$ sur 4 ans.

Total : 1,16 G$ (Depuis le début de la campagne : 6,18 G$)

Total après 2 semaines: 6,18 G$

CAQ

- Couverture élargie pour les soins de la vue : 144 M$ sur 4 ans

- Internet haute vitesse et couverture cellulaire large bande partout au Québec : 400 M$ sur 4 ans

- Fonds de soutien aux proches aidants : 15 M$ par année à compter de 2022-2023

- Doubler la superficie de la culture en serre et favoriser l’achat local : 32 M$ sur 4 ans

- Bonifier le crédit d’impôt pour les proches aidants : 70 M$ par année en 2022-2023

- Construction de 8 maisons de répit Gilles-Carle pour les proches aidants : 1,3 M$ d’ici 4 ans et 4,3 M$ récurrents à terme en 2022

- Création d’un observatoire sur les proches aidants : 2 M$ sur 4 ans

Total : 668,6 M$ (Depuis le début de la campagne : 3,85 G$)

Total après 2 semaines: 3,85 G$

PQ

- Crédit d’impôt Solidarité Aînés : 1,5 G$ sur 4 ans

- Embauche d’infirmières, préposés et professionnels en CHSLD : 568 M$ sur 4 ans

- Soins à domicile : 1 G$ sur 4 ans

- Activité physique une heure par jour : 12 M$ sur 4 ans

- Rénovation et climatisation des CHSLD : 200 M$

- Annuler les coupes budgétaires régionales : 71 M$

Total : 3,4 G$ (Depuis le début de la campagne : 3,85 G$)

Total après 2 semaines: 3,85 G$

QS

- Mettre en place une Politique nationale de la biomasse québécoise : 600 M$ sur 4 ans

- Garantir un accès à internet plus rapide et 30 % moins cher, partout: 2,5 milliards $

- Salaire minimum à 15 $ l’heure dès le 1er mai 2019 : 500 M$ sur 5 ans pour aider les employeurs à s’adapter

- Rénover les écoles : 1,3 G$ sur 4 ans en budget de fonctionnement et 1,6 G$ en immobilisation.

- Embaucher plus d’enseignants et de professionnels : 340 M$ sur 4 ans

- Aide aux proches aidants : 1 G$ sur 4 ans

Total : 7,8 G$ (Depuis le début de la campagne : 18,8 G$)