De la formation pour mieux outiller les entrepreneurs en construction

L’organisme Garantie de construction résidentielle (GCR) lance de nouvelles formations destinées aux entrepreneurs en construction afin d’améliorer la qualité des habitations neuves au Québec.

Les formations seront orientées sur les principales non-conformités relevées sur les chantiers résidentiels par GCR, a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

L’organisme créé le 1er janvier 2015 a pour but de protéger les acheteurs d'une propriété neuve. Il fait de la prévention et des inspections sur le terrain. Depuis son lancement, GCR a demandé des correctifs pour plus de 30 000 non-conformités, selon ses propres chiffres.

«Avec ces formations, GCR souhaite agir en amont et privilégier la voie de la prévention, a dit Daniel Laplante, président-directeur général de GCR. Les entrepreneurs seront désormais mieux outillés pour éviter des non-conformités, prévenant ainsi des travaux correctifs ou des retards de livraison, ce qui peut causer de grands maux de tête aux familles et ménages qui acquièrent une habitation neuve. Rappelons-nous que l'achat d'une propriété est souvent l'investissement le plus important d'une famille.»

L’octroi de points boni permettra aux entrepreneurs formés d’obtenir une Cote qualité GCR améliorée.

C’est au cours des prochaines semaines que les premières formations sur les non-conformités seront dispensées par les associations d'entrepreneurs.

Les 10 principales non-conformités détectées par GCR en 2017 en vertu de 8000 inspections sur des habitations neuves:

- Installation et pose des solins

- Intégrité et étanchéité du pare-air et du pare-vapeur

- Charpente et ossature de bois – dimension insuffisante des plaques d'appui au-dessous des poteaux et ancrage insuffisant des bâtiments aux fondations

- Résistance thermique des éléments du bâtiment – efficacité énergétique de l'enveloppe

- Séparation coupe-feu – continuité et étanchéité

- Protection contre le feu des mousses plastiques

- Installation déficiente de plomberie – avaloir de sol et fosse de retenue

- Moyen d'évacuation – logement n'ayant qu'une seule issue

- Installation et pose du revêtement extérieur

- Continuité et intégrité du mur coupe-feu