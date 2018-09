De vrais casse-cou à vélo qui roulent jusqu’à 117 km/h

Deux hommes de l’Estrie sont de véritables casse-cou à vélo quand ils dévalent à plus de 100 km/h des pentes dans des rues résidentielles en pleine nuit.

Jonathan Barrette, 30 ans, et Francis Côté, 33 ans, pratiquent la descente de rue à vélo à Sherbrooke à l’insu des policiers.

Il s’agit d’un sport périlleux et illégal, alors qu’ils peuvent atteindre des vitesses entre 80 et 100 km/h dans des zones de 50 km/h. Ils respectent rarement la signalisation et ne portent pas toujours un casque.

«Si je meurs dans une descente, alors je mourrai en pratiquant quelque chose que j’aime», a confié Jonathan Barrette en entrevue. Son record personnel dans les rues de Sherbrooke: 117 km/h.

Ce père de deux enfants s’adonne au street downhill depuis plus de 10 ans. Il le fait la nuit, «car on ne veut pas mettre de vie en jeu, sauf les nôtres», a-t-il dit.

«On roule à des endroits que l’on connaît. On a appris à bien gérer ce qui pourrait arriver», a ajouté son ami, Francis Côté, adepte de ce sport depuis deux ans.

1000 $ d’amendes ?

La police de Sherbrooke a confirmé mardi ne pas être au courant des actions des deux cyclistes, mais mentionne qu’elle va y accorder une plus grande attention.

Les deux hommes pourraient recevoir une amende allant jusqu’à 1000 $ s’ils se font prendre, car ils enfreignent le Code de la sécurité routière.

«Certains cyclistes croient [que le Code] ne s’applique pas à eux, mais ils s’exposent à des contraventions comme des automobilistes», a clarifié Martin Carrier, porte-parole de la police de Sherbrooke.

Lorsqu’ils croisent une voiture de police sur leur chemin, il n’est pas rare que les deux trentenaires changent subitement leur parcours et se faufilent dans les rues afin d’éviter de se faire pourchasser.

Jusqu’ici, seul Jonathan Barrette aurait reçu une contravention, il y a une dizaine d’années, car il n’avait «pas fait son stop», a-t-il expliqué.

Course non officielle

Cet été, Jonathan Barrette a organisé une course dans les rues de Sherbrooke avec des cyclistes qui provenaient notamment de Québec, de Trois-Rivières et de la région de Charlevoix.

Une dizaine d’adeptes de ce sport extrême se sont promenés aux quatre coins de la ville jusqu’aux petites heures du matin sans jamais se faire voir par la police. Ils n’avaient aucun permis et aucune autorisation.

Étonnamment, les deux casse-cou n’ont pas encore subi de blessure sévère.

«Une fois, je me suis éraflé la peau jusqu’à la veine et j’ai mis du duct tape pour ensuite continuer ma descente», a dit Jonathan Barrette, sourire en coin, à propos d’une chute qu’il a faite.