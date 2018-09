Derniers travaux avant la démolition à l'ancienne usine Graphic Packaging

Des travailleurs d'une entreprise de l'Outaouais ont commencé cette semaine à préparer la démolition de l'ancienne usine Graphic Packaging de Jonquière.

Les premiers coups de pic seront donnés la semaine prochaine sur la structure.

«On a des pelles mécaniques et d'autres travailleurs qui vont arriver la semaine prochaine, a indiqué un des responsables du chantier pour la compagnie Excavation Emery. Cette semaine, on nettoie le terrain et on installe une clôture pour limiter l'accès au site.»

Les installations de l'ancienne cartonnerie de Jonquière sont à l'abandon depuis juillet 2015, après la fermeture de l'usine par son propriétaire américain. Le site appartient désormais à une entreprise ontarienne, Bay Shore, qui a pris possession de son permis de démolition en août.

À l’abandon

Depuis 3 ans, les résidents du secteur ont fréquemment vu passer des voitures de police et des camions de pompiers. L'endroit a été un gîte de prédilection pour les vandales et les squatters. Des dizaines d'incendies criminels s'y sont déclarés et un travailleur qui récupérait du cuivre et du métal s’y est tué en mars 2017, après une chute de six mètres.

«J'entends des marteaux-piqueurs depuis hier (mercredi), a indiqué un marcheur qui passait devant le chemin d'accès. J'espère qu'ils vont sécuriser les lieux...»

Les travaux préalables à la démolition consistaient à nettoyer le sol de ses débris. Au cours des prochaines semaines, des analyses de sol seront effectuées. L'amiante doit notamment être retiré des murs.

La démolition se fera progressivement, par secteur. Excavation Emery prévoit garder pour la fin l'implosion de la grande cheminée de 280 pieds, à l'automne 2019.

La Ville de Saguenay pourrait éventuellement récupérer le terrain, une fois décontaminé.

«Bay Shore doit encore environ 2 millions $ en taxes impayées à la Ville de Saguenay, a rappelé la conseillère municipale du quartier, Julie Dufour. Ce sera analysé en temps et lieu.»