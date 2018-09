Des victimes potentielles d’un homme qui aurait sévi durant plus de 20 ans recherchées

La police de Laval est à la recherche des victimes potentielles d’un homme de 73 ans accusé d’agressions sexuelles.

Antoine Trudeau a été arrêté le 27 juin dernier et fait face à des accusations d’agressions sexuelles. Les crimes auraient débuté au début des années 60 et auraient duré plus de 20 ans.

«À l’époque, Antoine Trudeau faisait partie d’un regroupement religieux, nommé La Mission de l’Esprit-Saint. Il portait alors le nom de Laflèche Trudeau. Les victimes visées étaient principalement de jeunes mineures gravitant dans son entourage», a indiqué le Service de police de Laval dans un communiqué.

Les enquêteurs responsables du dossier ont des raisons de croire que l’homme pourrait avoir fait d’autres victimes qui ne se seraient pas encore manifestées et les encourage à porter plainte.

Antoine Trudeau a été libéré avec des conditions à respecter, a précisé la police. Il a comparu mercredi au Palais de justice de Laval et sera de retour à la cour le 7 novembre prochain.

Toute personne qui aurait été victime de cet homme est invitée à communiquer avec la Ligne-Info 450-662-INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier LVL- 170406-046.