«Détecteur de pédophile» : Sacha Baron Cohen poursuivi pour diffamation

L'acteur Sacha Baron Cohen a reçu une plainte du politicien Roy Moore, qui lui demande 95 millions de dollars pour diffamation.

L'acteur l'a piégé dans sa nouvelle série télévisée, Who Is America?, ce que le politicien américain n'a pas du tout apprécié.

L'ancien candidat du parti Républicain au poste de sénateur de l'Alabama et juge à la Cour Suprême affirme avoir été piégé pour apparaître dans la série.

Il déclare qu'on lui a promis une récompense pour son soutien à Israël, alors qu'à la place, Sacha Baron Cohen, déguisé en expert du terrorisme, a utilisé un « détecteur de pédophile » pour déterminer si Roy Moore était coupable de mauvaise conduite sexuelle.

Ce n'est pas par hasard que Sacha Baron Cohen a préparé cette séquence. Roy Moore a été accusé d'avoir eu des relations avec des jeunes filles mineures l'année dernière (17) pendant sa course au Sénat.

« Ce faux portrait du juge Moore le présentant comme un délinquant sexuel sur les ondes nationales et internationales a fait beaucoup de mal à la réputation du juge Moore et lui a causé, à lui et sa famille, un stress énorme, qui nécessite une compensation financière », selon la plainte que relaye le Guardian.

Roy Moore avait signé une décharge autorisant l'émission à diffuser l'enregistrement, mais le politicien affirme que cette autorisation a été obtenue de façon frauduleuse.

Sacha Baron Cohen n'est pas le seul à être poursuivi par Roy Moore : la chaîne Showtimes, qui diffuse l'émission, et le réseau CBS, à qui elle appartient, sont également cités.