D’ex-radicalisés brisent le silence

TVA Nouvelles a obtenu en primeur des témoignages audiovisuels de personnes et de familles québécoises qui ont été prises en charge par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) ainsi que par des spécialistes en réinsertion sociale.

Pour une rare fois, ils acceptent de rendre public leur parcours vers la radicalisation et se réjouissent de ne pas être passés à l’acte.

Voici l’un des témoignages :

«’(...)Les vidéos de propagande que je regardais sur YouTube faisaient grandir en moi la colère face au sort réservé aux musulmans dans le monde. J’en suis venu à détester tous les non-musulmans. Je les considérais comme les complices des massacres que subissent les musulmans ; soit par leur silence sur ce qui se passe dans le monde, ou soit parce qu’ils ont voté pour des gouvernements qui ont une politique étrangère hostile aux musulmans. Je me réjouissais même des attentats qui avaient lieu en Occident.

Comme les groupes terroristes que je supportais, je considérais, moi aussi, les armes, comme la seule solution pour régler tous ces problèmes. Quelle ignorance ! Je me suis enfoncé dans cette voie jusqu’au jour de mon arrestation. Là, ç'a été comme une claque : jamais je n’aurais cru que tous mes projets allaient tomber à l’eau.

Plus tard, j’ai vu mes parents pleurer. Après une longue remise en question, j’ai décidé de changer pour ne plus jamais faire pleurer ma mère. Mon seul but dans la vie, maintenant, est de rendre mes parents fiers de moi (...)»

«On compte en tout 13 témoignages de gens qu’on suit depuis 2015 et qui expliquent leurs parcours de radicalisation, où ils sont rendus aujourd’hui et vers où ils s’en vont. Ça touche autant l’extrême droite, l’extrême gauche que la radicalisation religieuse, explique le directeur du CPRMV, Herman Deparice-Okomba. Ils ont écrit les textes eux-mêmes, ils ont aussi choisi les images pour accompagner leur témoignage et ils ont participé au montage avec la firme qu’on a embauchée. Ce sont vraiment des images qui représentent leur parcours de radicalisation. L’idée du projet était de savoir, après 2015, que sont devenus ces gens dont on a tant parlé dans les médias. Ce sont-ils réinsérés, qu’est-ce qu’ils font aujourd’hui?»

Dans un autre témoignage, une femme raconte qu’elle était bouleversée de voir «ailleurs dans le monde, des civils musulmans se faire massacrer chaque jour. Avec les médias qui préfèrent parler de musique plutôt que de dénoncer les horreurs commises contre les jeunes enfants innocents, je me suis demandé qui allait donc aider ces victimes. Pourquoi personne ne bougeait au niveau politique et communautaire? Alors est apparu en moi un grand sentiment de rejet et d’injustice. Je me sentais piégée. Ça en était trop, je ne voyais qu’une seule voie à suivre : quitter mon Québec pour aller aider les victimes de la guerre. Mais, j’ai changé d’avis et je ne suis pas partie. (...) Avec un peu de recul, je me rends compte que le meilleur moyen d’aider les autres, c’est en m’aidant moi-même, en apprenant à connaitre mes capacités et mes limites.»

Le projet «Mon histoire», qui consiste en une série de témoignages anonymes audiovisuels, sera présenté dans le cadre d’une conférence de presse jeudi matin, à Montréal.