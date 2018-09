Gilles Duceppe salue la mémoire d’«une grande Québécoise»

L’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe a salué jeudi matin le parcours de Lise Payette, décédée mercredi à 87 ans, «une grande Québécoise».

Mme Payette «osait continuellement dire ce qu’elle pensait, elle le disait clairement, franchement, a-t-il déclaré, en entrevue au «Québec Matin» sur les ondes de LCN. Elle a apporté beaucoup à tous les Québécoises et les Québécois.»

En entrevue, M. Duceppe a rappelé son engagement dans de nombreux domaines de la société québécoise.

«Elle est intervenue dans tellement de secteurs, sur tellement de questions, une véritable dynamo», se souvient-il.

Son engagement inébranlable pour l’égalité homme/femme marquera bien évidemment le souvenir que nous aurons d’elle, souligne l’ex-chef bloquiste.

«On le voyait notamment en politique, mais [aussi] dans ses émissions de radio et de télévision; dans ses téléséries, on voyait la place que la femme occupait, et pas la femme soumise, loin de là.»