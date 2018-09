Grosse vente d’actifs chez Power Corporation

La plus importante entité d’exploitation de Power Corporation, la Great-West Lifeco, cherche un acheteur pour un ensemble de contrats d’assurance qui pourrait lui rapporter jusqu’à 2 milliards $ US (2,6 milliards $ CA).

Selon Reuters, qui a diffusé l’information mercredi après-midi, le processus de vente est dirigé par la banque américaine Goldman Sachs. L’agence de presse a précisé que la transaction, si elle se concrétisait, serait l’une des plus importantes du genre de récente mémoire.

Des assureurs se départissent parfois de groupes de contrats pour lesquels on ne sollicite plus de nouveaux clients afin de redéployer des capitaux dans des secteurs plus rentables.

Rencontres à la mi-août

La direction de la Great-West, dont le siège est situé à Winnipeg, a tenu à la mi-août des rencontres avec des acheteurs potentiels qui ont passé la première ronde d’enchères.

Parmi ceux-ci, on comptait d’autres assureurs et des sociétés financières, ont indiqué des sources à Reuters. La Great-West n’a pas voulu commenter ce qu’elle a qualifié de «conjectures ou rumeurs».