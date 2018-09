«Je croyais que j'étais devenu un vrai terroriste»

Un jeune Québécois, qui s'est radicalisé sur Internet, avoue avoir cherché à se rendre en Syrie pour combattre l'État islamique.

Luc accepte de parler publiquement de sa radicalisation. «Quand je suis arrivé à Montréal, en 2015, j'étais pauvre, j'avais pas de diplôme d'études secondaires, j'avais pas de job, je connaissais personne, je voyais les mauvais côtés de la vie sans voir les bons», raconte-t-il.

Il assure que s'il avait eu les moyens financiers et techniques, il serait parti combattre les membres du groupe armé État islamique.

Jusqu'à tout récemment, il était obsédé par les atrocités de l'EI. «Un groupe fanatique, religieux, qui veut mener une guerre pour imposer son idéologie, c'est quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs», ajoute-t-il.

Son objectif était de se rendre en Syrie pour participer au combat. «Lorsque la guerre était en train de mal virer en Irak et en Syrie, j'en étais rendu à un point où je voulais quitter, je voulais quitter le Canada, pour aller rejoindre un groupe armé qui allait combattre contre l'État islamique», de dire Luc.

Prévention et réinsertion

Treize témoignages audiovisuels percutants ont été rendus publics par le Centre de prévention de la radicalisation qui a pris en charge ces jeunes en 2015, avec l'aide d'experts en réinsertion sociale.

«Lorsqu'un parent se lève un matin et que le fils, par exemple, est allé en Syrie. Et aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Les parents sont heureux», explique Hermand Deparice Okomba, directeur du Centre de prévention de la radicalisation.

Le Centre de prévention de la radicalisation a répondu à 349 demandes d'assistance l'an dernier, et ce qui revient le plus souvent, ce sont les cas politico-religieux, les cas d'extrême droite, et les propos haineux.