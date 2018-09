Laurence Vincent-Lapointe veut laisser sa marque

Les Jeux olympiques présenteront pour la première fois des épreuves de canoë féminin à Tokyo, en 2020. Multiple championne du monde de la discipline, Laurence Vincent-Lapointe est impatiente que le monde découvre son sport et constate à quel point la compétition est forte entre les athlètes féminines à l’échelle internationale.

En effet, Laurence Vincent-Lapointe n'en peut plus de se faire dire qu'elle gagne tout simplement parce que trop peu de femmes font du canoë.

«Ça me fait mal d'entendre ça ! Peut-être qu’à l'époque ce n'était pas tout à fait faux, mais les femmes sont maintenant très fortes sur la scène internationale», a indiqué l’athlète de 26 ans de Trois-Rivières.

Les choses ont changé en 2010, année où les femmes ont intégré le circuit de la Coupe du monde. «Les premiers championnats du monde que j'ai fait, on était 21 femmes. Maintenant, on est 40 ou 50. Et c'est une seule entrée par pays.»

Un moment historique

Il aura fallu attendre longtemps avant que le canoë féminin soit introduit dans le programme olympique. Cela motive Vincent-Lapointe au plus haut point.

«Je vais tellement m'entraîner que je vais arriver là-bas et faire des temps incroyables. Je vais littéralement laisser ma marque. Je veux être sûre que plus tard les gens disent : "elle était solide!”»

Son entraîneur du club de canoë-kayak de Trois-Rivières, Mathieu Pelletier, est confiant qu'elle réussira. «Quand elle embarque sur l'eau pour aller faire une course, c'est comme si elle changeait de personnalité. Elle va là pour gagner, toujours.»

Ses 13 médailles d'or en championnats du monde, Laurence Vincent-Lapointe ne les a pas volées. Elle s'entraîne six jours sur sept, parfois jusqu'à 8 heures par jour.

C'est la raison pour laquelle elle est devenue une source de motivation pour les athlètes du club de Trois-Rivières avec qui elle s'entraîne encore régulièrement.

Elle a d'ailleurs aidé son club à terminer au deuxième rang lors des derniers championnats canadiens, qui se sont tenus la semaine dernière, à Sherbrooke.