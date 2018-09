L’auteure et femme politique Lise Payette n’est plus

L’ancienne ministre, auteure et animatrice Lise Payette est décédée mercredi chez elle, a annoncé sa famille, jeudi matin. Cette grande figure du féminisme québécois avait 87 ans.

Née dans le quartier Saint-Henri le 29 août 1931, Mme Payette s’est fait connaître notamment avec l’émission de radio «Place aux femmes» (1965-1972) et à la télévision avec «Appelez-moi Lise» (1972 à 1975). Elle a aussi été sous les feux de la rampe pour couronner de 1967 à 1975, le plus bel homme du Canada.

En 1976, elle est élue avec le Parti québécois de René Lévesque dans la circonscription montréalaise de Dorion. Lise Payette est alors nommée ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières de 1976 à 1979, avant de devenir la toute première ministre à la Condition féminine, de 1979 à 1981. Elle a également été ministre au Développement social de 1980 à 1981.

Mme Payette ne se représente pas aux élections en 1981.

Commence alors une prolifique carrière d’auteure et de chroniqueuse, avec des collaborations au «Journal de Montréal» et au «Devoir» et des titres comme «Le pouvoir? Connais pas!» (1982), la trilogie de livres «Des femmes d’honneur» (1997-1999). À la télévision, elle scénarise sept séries, dont «Des dames de coeur»(1986-1989), «La bonne aventure» et «Marilyn».

Elle a été nommée officière de l'Ordre national du Québec le 5 juin 2001. Elle a reçu un Gémeaux en hommage pour sa carrière télévisuelle.

Lise Payette laisse dans le deuil ses trois enfants: la journaliste Dominique Payette, la scénariste Sylvie Payette et l’avocat Daniel Payette.