Le virage international de la Caisse de dépôt et placement est coûteux

La masse salariale des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) travaillant à l’étranger a explosé de 425 % en l’espace de quatre ans, et la tendance devrait se poursuivre, a appris «Le Journal de Montréal».

De 2014 à 2018, le nombre d’employés de la Caisse ailleurs dans le monde est passé de 26 à 94, tandis que leur rémunération passait de 7,2 millions $ à 38 millions $.

Il s’agit d’une augmentation constante depuis la prise d’un virage «international» par le bas de laine des Québécois, il y a près de cinq ans.

Au cours de cette période, la rémunération moyenne des employés travaillant à l’extérieur du Québec est donc passée de 278 357 $ à... près de 404 000 $ par personne annuellement.

Une situation que la Caisse justifie par la concurrence des firmes d’investissements privées, notamment.

«Il y a plusieurs explications : le niveau d’emploi, les conditions propres à un marché et l’expertise spécifique recherchée en sont notamment des exemples. Ceci étant dit, la Caisse s’assure d’avoir les effectifs et les expertises pour livrer les résultats attendus pour répondre à long terme aux besoins de nos déposants», affirme Yann Langlais Plante, porte-parole de la société.

Neuf bureaux à l’étranger

La Caisse ne se contente pas d’avoir des bureaux dans les principaux marchés. Aujourd’hui, elle dispose de délégations à Québec, Montréal et New York, mais aussi Washington, Mexico, Londres, Paris, New Delhi, Singapour, Shanghai et Sydney.

D’autres pourraient ouvrir dans les années à venir, au fur et à mesure que les activités internationales de la Caisse prennent davantage d’importance.

Déjà, les actifs internationaux de la CDPQ sont passés de 83 à 192 milliards $, depuis 2012, alors que se multipliaient les bureaux étrangers de l’organisme. L’actif total de la Caisse s’établit actuellement à près de 298,5 milliards $.

«Le Journal de Montréal» a obtenu ces documents en vertu de la loi d’accès à l’information.

Des salaires gardés secrets

La Caisse a toutefois refusé de dévoiler les différentes échelles salariales du personnel, ou encore les catégories d’emplois dans lesquelles ils se trouvent, comme le demandait «Le Journal de Montréal». La CDPQ prétend qu’il s’agit là de renseignements personnels.

«La Caisse évolue dans un milieu principalement privé. La divulgation aurait pour conséquence de révéler des positionnements stratégiques (et) pourrait placer la Caisse dans une position de vulnérabilité», a soutenu la vice-présidente Ginette Depelteau.

Cette forte hausse du nombre d’employés n’est pas unique aux activités à l’étranger. Il s’agit d’une tendance lourde à la CDPQ. Ainsi, au 31 décembre 2017, un total de 1093 employés œuvraient au sein de l’institution, une augmentation de 203 employés, ou 23 %, par rapport à la même date en 2016. Il s’agit de l’augmentation la plus marquée enregistrée depuis dix ans.

La Caisse à l’étranger

2014

Nombre d’employés hors Québec: 26

Masse salariale: 7,2 millions $

2015

Nombre d’employés hors Québec: 50

Masse salariale: 16,6 millions $

2016

Nombre d’employés hors Québec: 57

Masse salariale: 25,1 millions $

2017

Nombre d’employés hors Québec: 94

Masse salariale: 38 millions $