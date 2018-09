François Legault sera un allié de Justin Trudeau dans la lutte aux changements climatiques, s’il est élu à la tête d’un gouvernement caquiste.

«J’espère que Justin Trudeau va tenir son bout, entre autres avec l’Ontario, qui est notre voisin et dans plusieurs domaines, notre compétiteur. Pour moi c’est important. Je souhaiterais que l’Ontario adopte [réintègre] la bourse du carbone», a affirmé le chef caquiste jeudi en marge d’une annonce d’un programme de soutien pour les enfants handicapé.

Après le bâton, la carotte

M. Legault a affirmé mercredi qu’il comptait négocier avec le gouvernement Trudeau pour diminuer temporairement de près de 20% le nombre de réfugiés et veut récupérer la gestion du programme d’immigrants provenant du programme de réunification familiale.

Aujourd’hui, il se présente comme un allié de taille pour le gouvernement de Justin Trudeau, qui doit faire face à l’opposition de l’Alberta, l’Ontario et la Saskatchewan.

«Justin Trudeau a dit aux provinces vous pouvez choisir entre une taxe carbone et une bourse du carbone. Je suis un partisan de la bourse carbone. Si je peux aider à convaincre toutes les provinces d’adopter la bourse du carbone, pour moi ça serait la situation idéale», a indiqué le chef caquiste.

M. Legault aime le marché du carbone, en fonction au Québec depuis 2014.

«Pour réduire les gaz à effet de serre, pour atteindre nos objectifs, il faut être capable de leur donner un prix, a-t-il indiqué. En ayant une bourse, on est capable d’avoir un prix qui s’ajuste au marché. Et on est capable aussi d’échanger entre les entreprises. On peut se retrouver avec des entreprises qui en font plus que leur part, mais qui peuvent être compensées.»

Le gouvernement conservateur de Doug Ford en Ontario a choisi de se retirer de ce marché du carbone, qui ne compte plus que le Québec et la Californie.

L’Alberta a annoncé récemment qu’elle se retirait du Plan climat de Justin Trudeau et la Saskatchewan lutte depuis le début contre l’initiative fédérale. François Legault est convaincu que ces trois provinces font fausse route.