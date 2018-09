La chaleur a été si suffocante dans certaines écoles de Montréal mercredi qu’au moins trois élèves auraient subi un malaise. Richard Martineau juge la situation inacceptable dans une province avec des températures aussi extrêmes que le Québec.

À LIRE ÉGALEMENT

Des élèves ont eu un coup de chaleur à l'école

«Qu’est-ce que vous diriez si on ne chauffait pas l’hiver dans les hôpitaux ou les écoles? Vous diriez ‘ça n’a aucun maudit bon sens’», avoue d’entrée de jeu le chroniqueur, de passage à l’émission Québec Matin.

«La climatisation l’été, c’est aussi important que le chauffage l’hiver. Le Québec est l’endroit au monde où on voit le plus d’amplitude dans les températures [...] C’est le pôle Nord l’hiver, on gèle, et ce sont les Antilles l’été, on crève», ajoute Richard Martineau.

Ce dernier juge aussi intéressante l’idée de fermer les écoles lorsque les températures augmentent à des seuils dangereux pour la santé: «on ferme bien les écoles pendant les tempêtes de neige».

«Avec les changements climatiques, ça va aller de pire en pire [...] Ça ne devrait même pas être une promesse, ça fait juste tomber sous le sens», conclut le chroniqueur.