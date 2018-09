Les libéraux «s’écrasent devant le fédéral», dit la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) accuse les libéraux de Philippe Couillard de «s’écraser devant le fédéral» dans les dossiers importants de la région de la Capitale-Nationale, comme ceux du pont de Québec, du centre de prédédouanement de l’aéroport, du Chantier Davie ou de l’Institut national d’optique.

C’est ce que Geneviève Guilbault, candidate caquiste dans Louis-Hébert, a regretté ce jeudi matin en point de presse. «D’un côté, nous avons un pont en mauvais état où les libéraux attendent qu’une solution tombe du ciel. De l’autre, nous avons un aéroport qui a grandement besoin d’un centre de prédédouanement pour se développer, mais ça n’intéresse pas le ministre responsable de la Capitale-Nationale», a lâché Mme Guilbault.

Cette dernière a dit qu’un éventuel gouvernement caquiste serait «proactif et non pas passif». «Finie, l’apathie libérale», a-t-elle insisté.

Par ailleurs, Mme Guilbault a complètement exclu l’hypothèse d’une démolition pure et simple du pont. Le chef de la CAQ, François Legault, n’avait pas écarté cette possibilité il y a un an et demi.

Immigration

Même si les maires de Québec et de Lévis pointent la pénurie de la main-d’œuvre comme étant le principal défi économique régional, Geneviève Guilbault a défendu la vision de son parti qui prévoit que le nombre annuel d’immigrants passerait de 50 000 à 40 000 sous un éventuel gouvernement de la CAQ.

«L’important est de ne pas seulement s’arrêter aux chiffres bruts du nombre d’immigrants. Oui, le chiffre brut va diminuer, mais en gardant 100 % de 40 000 immigrants, on est plus avantagés qu’en gardant seulement 75 %, sur 10 ans, des immigrants qui viennent au Québec, a-t-elle dit. Le problème, c’est la régionalisation (de l’immigration). On peut certainement les inciter à aller en région (...) On aura des annonces.»

Est-il vraiment réaliste de penser que la CAQ pourrait garder la totalité des immigrants qui viennent au Québec? «Il faut tendre vers le 100 %. 100 %, c’est l’asymptote. C’est un ultime objectif», a répliqué la candidate et députée sortante.