Les libéraux veulent freiner la vente de terres agricoles à des fonds d'investissement

Philippe Couillard souhaite s’attaquer à la spéculation et l'inflation sur le prix des terres agricoles, objet de convoitise.

Le chef libéral promet donc de restreindre l’achat de terres par des fonds d’investissement à 100 hectares. En marge du conseil général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), le chef libéral a dévoilé jeudi ses engagements en matière d’agriculture. L’intention est de préserver le modèle québécois de fermes familiales en soutenant notamment la relève agricole.

Plusieurs organisations comme l’UPA ou encore la Fondation Suzuki s’inquiètent depuis plusieurs années de l’accaparement de ces terres par des intérêts financiers étrangers.

Les libéraux s’attaqueront aussi à la modernisation de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles pour qu’elle soit à la fois plus simple et plus efficace. Les programmes de la Financière agricole seront aussi revus et le parti veut mettre en place, et ce, dès l’an prochain, un nouveau programme de crédit de taxes foncières agricoles.

«Pour préserver notre modèle de fermes familiales au Québec, nous devons offrir à nos agriculteurs un environnement économique propice à la production, des outils de développement adaptés aux réalités d’aujourd’hui et un encadrement législatif simple et stable qui assurera la protection de nos terres agricoles», a expliqué le chef libéral.

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon