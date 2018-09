Sauvés de la mort à Bali grâce à un SOS publié sur Facebook

«À l’aide. En danger. Appelez la police» : c’est notamment grâce à ce message de détresse publié en dernier recours sur Facebook que deux voyageurs ont survécu à un grave accident de la route à Bali, en Indonésie, le 22 août dernier.

Stacey Eno et Mikey Lythcott ont l’habitude des voyages à l’autre bout du monde. La première enseigne l’anglais en Corée du Sud tandis que Lythcott est un Américain expatrié à Lisbonne, au Portugal. Les deux sont d’avides voyageurs qui se sont rencontrés en Thaïlande et planifiaient de visiter l’île de Bali ensemble quand l’accident de motocyclette est survenu.

L’un des principaux modes de transport en Indonésie, les «scooters» sont régulièrement utilisés par les voyageurs pour s’y déplacer. Cette fois, par contre, leur moyen de transport a fait défaut.

Après avoir croisé un camion dans une courbe, Lythcott, qui conduisait l’appareil, n’a pas été en mesure de freiner, propulsant Eno et lui loin dans un fossé avec d’importantes blessures.

«Mon dos m’avait l’air à moitié brisé, a raconté Lythcott à CNN. Je ne pouvais pas bouger et j’ai à peine réussi à me mettre debout en m’accrochant à une vigne. À chacun de mes gestes, je glissais.»

En entendant une rivière plus bas, il a immédiatement assumé que s’il tombait, il mourrait. Eno était dans la même situation, un peu plus bas.

Un SOS sur Facebook

Par un extraordinaire coup du sort, Lythcott a trouvé son cellulaire américain dans la poche de sa veste. Il a activé ses données internationales et s’est tourné vers sa communauté Facebook pour obtenir de l’aide.

«J’ai vu le message de Mikey une ou deux minutes après sa publication, raconte Aimee Sparks. Je travaille à distance et j’ai toujours un onglet Facebook ouvert. Je l’ai vu et évidemment, j’étais étonnée. J’ai cru qu’il avait été drogué ou kidnappé.»

Sparks et Lythcott sont devenus amis après s’être rencontrés à Seattle en 2004. Dix ans plus tard, ils ont voyagé ensemble au Népal.

Même s’il n’était capable d’utiliser qu’un doigt et que sa batterie de téléphone était considérablement faible, Lythcott est parvenu à partager sa position avec son amie grâce à la géolocalisation.

Plusieurs amis ont également rapidement réagi, lançant dans la conversation sous la publication toutes les informations pertinentes pour localiser les deux blessés qui luttaient pour leur vie. Les deux voyageurs ignoraient où ils se trouvaient et étaient incapables de bouger.

Sparks est finalement entré en contact avec une représentante du consulat américain en Indonésie, ce qui a permis à des secours d’être envoyés près de l’endroit de l’accident.

Lythcott et Eno ont finalement été retrouvés sains et saufs, mais considérablement blessés. L’homme a dû être opéré pour une fracture du crâne, une fracture du poignet et une perforation d’un poumon. Il a quitté l’hôpital le 3 septembre dernier. Pour ce qui est de sa compagne de voyage, elle a subi des fractures aux os de la mâchoire ainsi qu’au nez, mais a été en mesure de regagner la Corée du Sud rapidement.