SNC-Lavalin a perdu 5 milliards $ de revenus

Les scandales ont coûté cher à SNC-Lavalin. Environ 5 milliards $ en «occasions de revenus» perdus depuis 2012.

C’est ce qu’a confié le PDG Neil Bruce à l’analyste Benoit Poirier de Desjardins, la semaine dernière. Cette somme représente près de 10 % des revenus de 52 milliards $ que SNC a enregistrés de 2012 à 2017.

Le cauchemar de la multinationale québécoise a débuté en février 2012, lorsqu’elle a révélé l’existence de paiements irréguliers de plusieurs dizaines de millions de dollars. On apprendra plus tard qu’ils étaient liés à des scandales de corruption touchant la construction du nouveau Centre universitaire de santé McGill, à Montréal, et à des contrats en Libye.

Puis, en 2013, la Banque mondiale a exclu SNC pour 10 ans de tous les contrats qu’elle finance à cause d’affaires de corruption survenues au Bangladesh et au Cambodge.

Pierre Duhaime, ancien PDG de SNC-Lavalin, sera accusé de fraude en 2013, tandis que l’entreprise sera accusée de fraude et de corruption en 2015.

Une amende, pas de condamnation

Après d’intenses efforts de lobbyisme, SNC a convaincu le gouvernement Trudeau d’adopter une loi qui permet à des entreprises fautives de négocier avec Ottawa un «accord de réparation». Il est désormais possible de troquer des accusations criminelles contre une reconnaissance de responsabilité et le paiement d’une amende.

«Nous nous attendons à ce que le gouvernement canadien et SNC amorcent des discussions et tentent de régler le dossier et l’amende hors cour, ce qui pourrait potentiellement être fait d’ici la fin de l’année», écrit dans une note M. Poirier, qui se montre par ailleurs optimiste quant à l’avenir de l’entreprise.

En 2013, Canaccord Genuity avait évalué à 100 millions $ l’amende que SNC-Lavalin pourrait devoir verser. Rappelons que SNC versera 88 millions $ pour régler deux actions collectives déposées en 2012 par des investisseurs qui jugeaient avoir été trompés au sujet des activités de la firme en Libye.