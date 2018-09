Trois dernières journées de préauditions à Montréal

Les chanteurs qui n’ont pas encore tenté leur chance aux préauditions de la prochaine édition de «La Voix» peuvent le faire ce week-end, à Montréal.

L’équipe de la septième mouture du populaire concours de TVA attend le public de vendredi à dimanche, de 9 heures à 20 heures, à l’hôtel Gouverneur. Il s’agit des trois dernières supplémentaires des préauditions.

S’ils épatent les juges sur place, les participants pourront essayer de faire de même avec Marc Dupré, Lara Fabian, Alex Nevsky et Éric Lapointe, les quatre coachs de l’émission qui sera en ondes cet hiver.

Débutera alors une aventure qui permettra à l’un d’entre eux de succéder à Yama Laurent, protégée de Garou, qui a triomphé à la fin de la cinquième saison de «La Voix».

Afin de laisser parler sa voix et son talent, il faudra être âgé d’au moins 15 ans en date du 1er février 2019. Il sera possible de chanter a capella, seul ou en duo, et ce peu importe le style, lors des préauditions.