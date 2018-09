Un candidat du Parti québécois a reçu une amende de 8000 $

Un candidat du Parti québécois (PQ) qui se vante d’être un entrepreneur expert en télémarketing a vu son entreprise se faire sanctionner en 2016 pour avoir dérangé des personnes qui avaient demandé à ne pas être appelées.

Jean-Philippe Thériault, candidat du PQ dans Châteauguay, affirme être «à la tête d’une entreprise de télémarketing comptant plus de 50 employés, au Sénégal et au Québec».

«Ouvert sur le monde et faisant des affaires ici et en Afrique, je connais bien les défis auxquels un entrepreneur doit faire face, tant au Québec qu’à l’international», souligne-t-il sur le site internet du Parti québécois.

Pincées

Or, la firme de M. Thériault, Télémarketing TS, est une de six entreprises qui s’est fait taper sur les doigts en juin 2016 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour «appels de télémarketing non conformes».

L’entreprise qui a contacté des gens qui s’étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) a permis d’établir une enquête du CRTC. Cette liste vise à «protéger les Canadiens contre les télécommunications non sollicitées», selon l’organisme.

Télémarketing TS a été condamnée à une amende de 8000 $, alors que le groupe de six entreprises (qui incluait Sirius XM Canada) visé s’est vu imposer des amendes totalisant 1,23 million $.

Pas de vérifications

«Certains centres d’appels ne se sont pas inscrits à la LNNTE, ne vérifiaient pas les inscriptions de leurs clients à la LNNTE et effectuaient des appels en dehors des heures d’appel désignées», indiquait le CRTC dans un communiqué à l’époque.

«Un [des] employés [de M. Thériault] a utilisé une mauvaise liste, ce qui a amené le CRTC à le mettre à l’amende. [Il] a payé cette amende sans la contester, reconnaissant l’erreur de son employé. [Il] a été transparent et nous a fait part de la situation. Nous avons jugé que ce n’était pas un obstacle à sa candidature. Nous considérons le dossier clos», a répondu le PQ par écrit au «Journal de Montréal».