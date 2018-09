La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour localiser un homme de 30 ans porté disparu depuis le 15 août dernier, à Montréal.

Francis Côté a été vu pour la dernière à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, sur le boulevard Henri-Bourassa.

Selon la SQ, il se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans la région de Montréal ou dans la région de Sherbrooke.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Côté mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 109 kg (240 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns ainsi que des tatouages au bras gauche et une importante rougeur aux yeux.

Au moment de sa disparition, il portait une casquette jaune, un chandail noir à manches courtes, un jeans bleu, des lunettes noires et un sac à dos mauve.

Toute information qui permettrait de le retrouver peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.