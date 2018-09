Alex Nevsky dévoile la chanson-thème de «L’Académie»

La version complète de «L’horizon c’est nous», chanson-thème de la série «L’Académie», peut maintenant être téléchargée sur toutes les plateformes numériques.

Alex Nevsky, le rappeur FouKi et l’ex-candidate de «La Voix», Cherry Lena, interprètent la pièce aux accents pop et rap, dont ils ont écrit les paroles. Ils apparaissent tous les trois dans le vidéoclip de «L’horizon c’est nous», réalisé par Felipe Arriagada-Nunez et dévoilé vendredi.

Le trio signe également la musique avec Gab Gagnon.

«L’horizon, c’est ce qui nous attend, ce qui s’en vient, si proche et si loin en même temps. C’est ce qui va nous surprendre, nous ébranler, nous ‘‘challenger’’, nous faire peur parfois. L’horizon, c’est ce qui nous motive à passer à travers l’adolescence la tête haute, à profiter de chaque seconde, à assumer nos maladresses et d’en faire de grandes forces. Dans cette chanson thème de la série ‘‘L’Académie’’, la romance et la fougue d’Alex Nevsky se mélangent à la voix fraîche et rêveuse de Cherry Lena et au ‘‘swag’’inimitable de FouKi pour vous donner envie de replonger dans vos plus beaux souvenirs de jeunesse», a souligné Sarah-Maude Beauchesne, auteure de «L’Académie», dans un communiqué.

La première saison de «L’Académie», qui met en vedette Léa Roy, Juliette Gosselin, Sabrina Bégin Tejeda, Marianne Fortier, Rémi Goulet et Antoine Desrochers, sera présentée à TVA le mardi, à 19 h 30, dès le 2 octobre. La suite pourra être regardée en rafale et en exclusivité sur Club illico à compter du 11 octobre.

Le roman «L’Académie», dont l’histoire se situe au cours de l’été d’avant le fameux pacte des trois jeunes héroïnes qui ouvrait la première saison, est pour sa part déjà en vente.