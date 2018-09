«Se cacher sous un pseudonyme, je trouve ça pleutre» : le chroniqueur Richard Martineau déplore que le dénonciateur de Donald Trump dans une lettre ouverte au New York Times ait préféré garder l’anonymat.

Le chroniqueur estime que pour prendre position de la sorte, il faut le faire à visage découvert. L’auteur de la lettre devrait selon lui démissionner de son poste à la Maison-Blanche et s’exprimer haut et fort sur la place publique, plutôt qu’à visage couvert.

«J’ai de la difficulté avec les lettres anonymes», dit-il mentionnant qu’il en reçoit des masses. «Quand c’est signé Bizoune24, je m’en fous! Bizoune24, je ne le connais pas, je ne sais pas c’est qui! Je ne lui réponds, pas, je ne le lis même pas son message.»

D’ailleurs, il a fait l’annonce inattendue que dès la semaine prochaine, il sera masqué pour faire sa chronique!

«On ne saura pas c’est qui. Il va déblatérer toutes sortes de patentes à gauche et à droite», lance-t-il, revêtant un coloré masque de lutteur mexicain.

«J’ai des opinions, des fois, pas très populaires. Les gens m’engueulent dans la rue. J’ai eu des gardes du corps devant chez moi à trois reprises parce que j’ai eu des menaces de mort. J’ai dû déménager en plein mois de décembre parce que ma sécurité était en jeu, on appelait chez moi et on menaçait ma femme, moi et mon fils à cause de mes opinions. Mais je suis là!»