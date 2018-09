Bientôt des espaces bistro dans les supermarchés?

Les propriétaires de dépanneurs et d’épiceries aimeraient pouvoir offrir à leurs clients des espaces bistro avec alcool dans leur établissement.

«Il faut penser d’abord aux consommateurs. La demande est là et elle est très forte», a indiqué vendredi au Journal le président de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), Pierre-Alexandre Blouin.

Selon ce dernier, le marché de la bière et du vin est en pleine explosion au Canada et aux États-Unis, notamment auprès des dépanneurs et détaillants alimentaires qui offrent des nouveaux concepts de consommation à leurs clients.

«Un commerce alimentaire du 21e siècle se doit d’offrir une expérience de magasinage améliorée et la commercialisation des alcools n’y fait évidemment pas exception», fait valoir M. Blouin.

Au cours des dernières années, des chaînes comme Whole Foods, Wegman et Eataly ont su s’adapter à leurs clients en lançant différents concepts qui bonifient l’expérience client.

Dans plusieurs États américains, dont la Californie, les dépanneurs et épiceries offrent à leurs clients des espaces bistro avec des stations de ligne de bière en fût de microbrasseries locales. On y sert également des vins produits localement.

L’ADA, qui défend les intérêts des quelque 8000 détaillants en alimentation au Québec, dit vouloir emboîter le pas à la loi 170 adoptée en juin dernier qui autorise de servir de l’alcool seul, sans obligation de consommer un repas, pour les titulaires de permis de restaurant.

Stations de remplissage

Les détaillants alimentaires sont d’avis que ce nouveau créneau est aussi porteur que celui des microbrasseries observé au début des années 2000 au Québec, alors que la SAQ l’a délaissé.

La SAQ a aussi mis de côté depuis son offre de vins en vrac offerts dans ses magasins SAQ Dépôt.

Au Québec, les dépanneurs et épiceries souhaiteraient également implanter dans leurs commerces des stations de remplissage de contenants recyclables de bière dits «growler» ou cruche d’une capacité de 64 onces ou 1,92 litre.

Des vins embouteillés au château

Alors que le Parti libéral du Québec promet de réviser le modèle d’affaires de la SAQ et que la Coalition avenir Québec (CAQ) entend libéraliser le marché du vin, l’ADA dit souhaiter un meilleur accès et un meilleur choix de vins aux Québécois.

Les propriétaires de dépanneurs et d’épiceries aimeraient ainsi pouvoir offrir à leurs clients des vins embouteillés au château comme dans les magasins de la SAQ.

«Avant de penser à inventer de nouveaux modèles de commercialisation, il serait logique d’utiliser les réseaux existants comme les dépanneurs et les épiceries», a plaidé M. Blouin.

Ce que les dépanneurs et épiceries revendiquent